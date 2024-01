Tahmini Okuma Süresi: dakika

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yeni yıl coşkuyla kutlandı. Gelenek haline gelen top düşüşünü izlemek için binlerce insan Times Meydanı’nda toplandı.Özlem ÖZGÜT YÖREKLİ / ABD (İGFA)- New York Polis Departmanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek güvenlik önlemleri aldı.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin aktardığına göre, Times Meydanı’nda Filistin için protesto yapan bir ekip sebebiyle önlemler daha da güçlendirildi.

39. Cadde’de Filistin için protesto yapan küçük bir gruptan bir kişi, yılbaşı kutlamalarını sabote ettiği gerekçesiyle ekipler tarafından ters kelepçe ile götürüldü.

New York Polis Departmanında görev yapan Türk polis Uğur Bek de yılbaşı gecesinde görev aldı.

Times Meydanı’na, yalnızca bölgede yapılan partiye 219 dolarlık bilet alanlar, o bölgede otel rezervasyonu olan ya da o bölgede yaşayan ve bunu belgeleyebilen kişiler içeri alındı. Gıda teslimatı yapacaklar kişiler de içeri alınıp görevleri tamamlanınca geri çıkartıldı.