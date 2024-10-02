ABD ile İsrail arasındaki stratejik iş birliği, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından daha da derinleşti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın bu saldırısına karşı ABD’nin İsrail’in yanında duracağını açıkça ifade etti.BURSA (İGFA) - Sullivan, saldırının yenilgiye uğratıldığını belirtirken, ABD ordusunun İsrail’in savunma sistemlerine aktif destek sağladığını vurguladı. Sullivan ayrıca, “İran’ın bu saldırısı ciddi sonuçlar doğuracak.” diyerek olası bir misilleme sinyali verdi.

ABD VE İSRAİL İŞBİRLİĞİ ARTIYOR

Saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi planlanırken, Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda ABD’nin İsrail’e olan desteğinin daha da güçlendiği vurgulandı. Özellikle ABD donanmasının İsrail hava savunmasına katılması, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin kritik anlarda nasıl devreye girdiğini gösteriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında yapılan telefon görüşmesinde, İran’ın saldırılarının “ağır sonuçları” olacağı yinelendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İran’ın saldırısını “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve dünya kamuoyunu bu saldırıyı kınamaya davet etti. Blinken, ABD’nin müttefiki İsrail’i yalnız bırakmayacağını bir kez daha vurguladı.

ORTADOĞU’DA SAVAŞ İHTİMALİ BÜYÜYOR

İran’ın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından başlattığı füze saldırılarında, İsrail’in birçok kenti hedef alındı. İran, Tel Aviv dahil olmak üzere stratejik noktalara yüzlerce füze fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların büyük bölümünü engellediğini açıklasa da Tel Aviv’in kuzeyindeki bir binaya füze isabet ettiği ve ciddi hasar oluştuğu belirtildi. İsrail, İran’a karşı misilleme yapma sözü verirken, bölgede gerilimin daha da tırmanması bekleniyor.

“STRATEJİK DENGE DEĞİŞİYOR”

Ortadoğu uzmanları, ABD’nin İsrail’e verdiği bu açık desteğin bölgedeki stratejik dengeleri değiştirebileceğini vurguluyor. İran’ın bu hamlesinin, ABD ve İsrail’in askeri işbirliğini daha görünür ve sert hale getirdiğini kaydeden uzmanlar, bu durumun bölgede uzun süredir var olan hassas dengeyi bozabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, özellikle ABD’nin bölgedeki askeri varlığının artmasının, İran’ın bölgesel stratejilerini daha agresif hale getirebileceğini kaydediyor.

ABD’nin bu kadar açık bir şekilde İsrail’e destek vermesi, İran’ın bölgesel güç olma iddiasına karşı ciddi bir meydan okuma anlamına gelirken, bölgedeki tansiyonun daha da yükseleceği öngörülüyor.