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Dijital Avrupa Programı kapsamında; İleri Dijital Beceriler alanında 3 yeni çağrı ve Yüksek Başarımlı Hesaplamalar alanında Sanal Uygulama Akademisi'nin kurulması için 1 yeni çağrı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Avrupa Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 4 yeni çağrıyı duyurdu.

Avrupa Birliği, İleri Dijital Beceriler alanında 3 yeni çağrı ve Yüksek Başarımlı Hesaplamalar alanında Sanal Uygulama Akademisi'nin kurulması için 1 yeni çağrı yayımlandı.

Yayımlanan çağrılarda; İleri Dijital Beceriler alanında 30 milyon Avro bütçeli "Kilit Kapasite Alanlarında Özel Eğitim Programları", 10 milyon Avro bütçeli "Siber Güvenlik Beceri Akademisi", 2 2 milyon Avro bütçeli "İleri Dijital Becerilerin Analizi" yer alırken; Yüksek Başarımlı Hesaplamalar alanındaki çağrı olarak da 6 milyon Avro bütçeli "EuroHPC Sanal Uygulama Akademisi" açıklandı.

Söz konusu çağrıların Türkçe olarak içeriklerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.