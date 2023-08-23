Özel güvenlik sektörünün en köklü ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği’nin (GÜSOD) üyesi olduğu Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu, (CoESS) INTEL Projesi’ni hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD), en eski ve en öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sektörde fark oluşturuyor.

GÜSOD, 2000 yılında asli üyesi olduğu Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu’nda (CoESS) aktif olarak hizmetlerine devam ediyor ve bu bağlamda Türkiye’deki özel güvenlik sektör standartlarının gelişmesine katkıda bulunuyor.

17’si Avrupa Birliği (AB) üyesi olan toplam 23 ülkenin yer aldığı CoESS, AB genelinde sektördeki istihdam ve beceri eksikliklerini anlama, öngörme, hazırlama ve yönetme konusunda yardımcı olması amacıyla INTEL Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, 2021 ve 2022 yılları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, “İşgücü ve Beceri Eksiklikleri Raporu”nda birleştirildi.

RAPORLA İŞ GÜCÜ VE BECERİ EKSİKLİĞİNİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI AMAÇLANIYOR

Rapor hazırlanırken, özel güvenlik sektörünün hem mevcut hem de gelecekteki iş gücü ve beceri eksikliği üzerine analizler yapıldı.

Bu veriler, AB üye devletlerindeki sosyal ortaklar, özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik hizmetleri satın alanları arasında düzenlenen anketten elde edildi. “İş gücü ve Beceri Eksiklikleri Raporu” ile AB ve ulusal düzeydeki sektörel sosyal ortaklara, sektördeki iş gücü ve beceri eksikliği durumuna, bu eğilimin hem günümüzde hem de gelecekte nasıl daha iyi tahmin edilebileceğine ve yönetilebileceğine dair AB genelinde ilk verileri sunarak durumun daha net anlatılması amaçlanıyor. Rapor aynı zamanda AB üye devletlerindeki özel güvenlik sektörü pazarını ve beklenen talep değişimini de yansıtıyor.

GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, INTEL Projesi kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de özel güvenlik sektöründe yaşanan hızlı bir değişim ve gelişimle birlikte hizmet kalitesinin arttığının altını çizdi.