Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imarına katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD’nin Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolunda attığı adımları ve yaptırımların bir bölümünü daha kaldırma kararını değerlendirdi.

Sözcü Keçeli, ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu çerçevede, Suriye’ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Keçeli, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imar sürecine kamu ve özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

https://twitter.com/SpoxTR_MFA/status/1940061861900095610

Türkiye’nin, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde bu sürece destek vereceğini vurgulayan Öncü Keçeli, kararın Suriye’nin istikrar ve güvenliğe kavuşması için önemli bir adım olduğunu kaydetti.