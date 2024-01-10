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ABD'de bulunan Truck Trailer Pro CDL School’un sahibi Can Harmanşah, Orta Amerika ülkesi Dominik’te bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan dehşet anlarını sosyal medya hesabında anlatan Harmanşah, kendilerine bıçakla saldıran çete üyeleri tarafından gasp edildiklerini ifade etti.abdpost.com / ABD (İGFA) - Truck Trailer Pro CDL School’un sahibi Can Harmanşah ve arkadaşı Rıdvan Dökmetaş, tatil yapmak için Dominik’in başkenti Santo Domingo’ya gitti.

Burada acıktıkları için geç saatte arkadaşı ile dışarı çıkan Harmanşah’ın önünü Capitão adlı çete üyeleri kesti. Bir süre sonra çete üyeleri ile Harmanşah ve Dökmetaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma devam ederken, diğer çete üyeleri motosikletlerle geldi. Ellerinde pala bulunan çete üyeleri, Harmanşah ve Dökmetaş’a saldırdı. İki arkadaşın paralarını ve telefonlarını alan çete üyeleri hızla olay yerinden uzaklaştı.

“CANA GELECEĞİNE MALA GELDİ”

Yaşanan korkunç olayın ardından açıklamada bulunan Can Harmanşah, “Evet arkadaşlar, Rıdvan kardeşimle Amerika'ya vardık. Maalesef dün üzücü bir olay yaşadık. Dominik'in başkenti Santo Domingo'da palalı bir saldırıya uğradık. Çok şükür canımızda bir sıkıntı yok. Ufak tefek darbeler aldık, biz de karşılığını verdik ama ortaya bıçaklar çıkınca mecbur geri adım atmak zorunda kaldık. Belli bir miktar para ve telefonumu kaybettim. Vakit kısıtlı olduğu için işlem de yapamadık. Cana geleceğine mala geldi ama üzücü bir olaydı. Telefondaki bilgilerin bazı bilgilerimi de kaybettim” ifadelerini kullandı.