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Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen “Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm” kitabının yazarı Abdullah Şahin, Herkes Duysun mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Şahin, kitabın yoğun bir ilgiyle karşılaştığını söyledi.Ahmet GÜNAY - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun mikrofonuna, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlatılan milli mücadeleyi anlatan ve Kurtuluş savaşındaki 27 kahramanı konu alan kitabından bahseden Şahin, bu kitabı cumhuriyetin 2. yüzyılına ithafen yazdığını ve gelecek kuşaklara örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Vatan, bayrak ve ezan için çarpışan aziz kahramanları konu edinen kitabın yazarı Abdullah Şahin, “Kitabımız harika bir kitap oldu. Kurtuluş Savaşı’nı kısaca özetleyen bir kitap oldu. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlatılan o milli mücadeleyi kitabımızda en güzel şekilde anlatmaya çalıştık. Kitapta, savaşın 27 kahramanına yer verdik. Güney cephesinde, batı cephesinde, değişik bölgelerde vatan, bayrak ve ezan için çarpışan insanları konu edinmeye çalıştık. Şerife Bacı’dan, Tayyar Rahime’den, Halime Çavuş’tan, Sütçü İmam’dan çok güzel örnekler vermeye çalıştık. Bu kitap Gazi Mustafa Kemal’in başlattığı bu kutlu yolculuğu ikinci yüzyıla taşıyacak bir eser olacaktır.” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞINI ANLATAN KİTAP YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Bu kitabın gelecek kuşaklara en güzel şekilde örnek teşkil edeceğine inandığını vurgulayan “Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm” kitabının yazarı Abdullah Şahin şu ifadeleri kullandı:

“Kitabımız 100. yıla ithafen hazırlanmıştır. Yüzüncü yılın 2. yüzyılına bir başlangıç olarak güzel bir eser olacağı inancındayım. İlk etapta ilgi görür mü acaba derken çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Türkiye'nin her yerinden güzel dönüşler aldık. Özellikle kitabımızın ilk baskısını hiç beklemediğimiz şekilde hızlı şekilde bitirdik. 2-3 aylık zaman dilimi içerisinde ikinci baskısını yaptık. Türk halkının tarihe verdiği önemi, Kurtuluş Savaşı’na olan inancını güzel bir şekilde sergilemiş oldu. İnşallah ikinci eserimizde bunu daha da genişleteceğiz. Geçmişte meydana gelen o güzel örnekleri halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. İlginiz için teşekkür ediyorum. İnşallah sizin sayenizde Türkiye’nin her yerine ulaşan bir eser olacağı inancındayım.”