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Türkiye’ye gayrimenkul odaklı yabancı döviz girişi 2023’te yüzde 45 azalışla 6,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi. Yine Merkez Bankası’nın yeni verilerine göre Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları da aynı dönemde 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’ye gayrimenkul odaklı yabancı döviz girişi 2023’te yüzde 45 azalışla 6,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi. Yine Merkez Bankası’nın yeni verilerine göre Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları da aynı dönemde 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi. 2023’te yatırım ve ikamet amacıyla E2 vizesinden faydalanıp Amerika Birleşik Devletleri’ne gidenlerde de yüzde 115 artış oldu. 2023’te yabancıya konut satışının da yüzde 50’ye yakın azalışla 67.490 adetten 35 bine gerilediğine dikkat çeken Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, “Yabancıya satış Ocak 2024’te de yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ancak öte yandan yurtdışı yatırımlar katlanarak artıyor. Türklerin ülkesi dışında yaptığı emlak yatırımı yüzde 163 arttı. Özellikle rezerv para ile yatırım iştahı artıyor. Bunda bazı nedenlerin etkisi var. Nitekim konut politikaları fiyatların düşeceği algısını devam ettirirken ve yüzde 25 kira artış tavan kuralı, beklenen enflasyon Türklerin konut yatırım davranışlarını yurtdışına çekiyor. Yurtdışında özellikle mortgage oranlarının artması ile birlikte satışa talep azalınca kiraya talep artınca kira getiri oranları döviz bazında yüzde 6-15 arasına geldi. Buda aslında Türk yatırımcılar için önemli bir motivasyon oldu. Miami, Dubai, Montenegro, Londra gibi şehirlerde Türklerin gayrimenkul alımı skorboardlarda önemli sıralara yükseldi.” dedi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Amerika Birleşik Devletleri’nde gayrimenkul yatırımları ile öne çıkan ve Türkiye’nin önde gelen markalarına danışmanlık da veren Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, insanların genelde gelişmiş ülkelerde yatırım yaptığını ancak yine de dikkatli olmaları gerektiğini kaydederek, “Çok düşük bütçeli 50-100 bin dolara alınan gayrimenkullerin pazarlandığı piyasalarda mağduriyetler oluştu. Ne yazık ki bu bütçede satılan gayrimenkuller çok ama çok ücra köşelerde ama kimse fark etmedi. Yurt dışında yatırım yapmak çok sistematik ve profesyonel bir hizmet alınmasını gerektiriyor. Yatırım yaparken vergi mevzuatları çok göz ardı ediliyor ve özellikle görmeden ve hukuki belgeler incelenmeden alınan gayrimenkuller mağduriyetler doğurabiliyor. Özellikle biz Miami’deki 70 adet rezidans projelerinden yatırımcı dostu olan 15 projeyi seçtik çünkü diğer projeler yatırım analizlerimizden geçmedi.” dedi.