Karabağlar Belediyesi, ilçede bulunan parkları baştan sona yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Selvili Mahallesi'nde bulunan Abidin Dino Parkı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından elden geçiriliyor. Parktaki altyapı çalışmalarını tamamlandıktan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de gerekli peyzaj düzenlemelerini yapacak.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu bölgeye giderek yerinde inceleme yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Selvitopu, mahalledeki vatandaşlar ve esnaflarla da ayaküstü sohbet etti. Vatandaşlar, parkın baştan sona yenilenmesi nedeniyle Başkan Selvitopu'na ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

500 bin nüfusu ve 3600 sokağı bulunan Karabağlar'da çok sayıda park bulunduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, bunları belirlenen program doğrultusunda ardı ardına yenileyip vatandaşların kullanımına sunduklarını söyledi. Her düzenlemede bölgede oturanların istek ve önerilerini dikkate aldıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Vatandaşlarımız parklarımızda özellikle yürüyüş yolu, çocuk oyun ve spor alanları talep ediyorlar. Biz de uygun olan her parkımızda bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ayrıca tüm yenileme çalışmalarımızda çocuk oyun alanlarının modern oyuncaklarla donatılmasına özen gösteriyoruz. Sulama sistemini de günün koşullarına uygun şekilde otomatiğe dönüştürüyoruz” dedi.