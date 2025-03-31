Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından gıda güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla uygulanan "Safe2Eat" kampanyasına bu yıl Türkiye'nin de katıldığını duyurdu. Gıda etiketi okuma alışkanlığı teşvik edilecek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, aday ülkelere açılan kampanyaya bu yıl Türkiye'nin de katıldığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 23 ülkede yürütülecek iletişim kampanyasının, Avrupa genelindeki tüketicilerin güvenilir gıda tercihleri yapmasını teşvik etmeyi, bilimsel bilgilere dayalı doğru uygulamaları yaygınlaştırmayı ve gıda güvenliği konularında kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçladığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, kampanyaya dahil olan ülkelerin gıda güvenliğiyle ilgili bilimsel verileri AB vatandaşlarıyla paylaşarak tüketicilerin gıda seçiminde bilinçli kararlar almalarına yardımcı olduğuna dikkati çekti.

"Biz de Türkiye olarak kampanya kapsamında gıda güvenliği konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla belirli temalara odaklanarak, tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüteceğiz" diyen Bakan Yumaklı, "Ülke olarak 6 ana tema belirlemiş durumdayız. Kampanya süresince işleyeceğimiz bu ana konular arasında gıda kaynaklı hastalıklar, gıdaların güvenilir yöntemlerle hazırlanması, katkı maddeleri, etiket okuma alışkanlıkları, gıda alerjenleri ve israfı önleme yer alıyor." dedi.

GIDA ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIĞI TEŞVİK EDİLECEK

Seçilen ana temalar doğrultusunda, tüketicilere gıdalarda kullanılan katkı maddeleri hakkında doğru bilgiler sağlanarak, bilinç oluşturulacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, vatandaşların doğru gıda seçimleri yapabilmesi için gıda etiketlerini okuma alışkanlığının teşvik edileceğini anlattı. Alerjik reaksiyon riskleri ve gıdalardaki alerjen içeriklere ilişkin farkındalığın artırılacağını, yumurta, tavuk ve diğer yaygın gıda kaynaklı hastalık etkenlerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütüleceğini dile getiren Bakan Yumaklı, gıdaların güvenli saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi konusunda doğru uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, bu kapsamda Bakanlık bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları ile "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" internet sitesinde kampanyaya ilişkin görsel ve içeriklerin düzenli olarak paylaşılacağını, marketler, restoranlar ve gıda sektörü paydaşlarıyla işbirlikleri de geliştirilerek kampanyanın daha geniş bir kitleye ulaşmasının sağlanacağını kaydetti.