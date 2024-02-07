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Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkan Yardımcısı iş insanı Mahir Oktay oldu.ANKARA (İGFA) - Anadolu Birliği Partisi gücüne güç katmaya devam ediyor. Genel Başkan Bedri Yalçın’ın tensipleriyle Genel Başkan Yardımcılığına İş İnsanı Mahir Oktay getirildi. Genel Başkan Yalçın, Oktay’ın partiye katılımı sağladıklarını ve rozetini takarak genel başkan yardımcılığı görevine getirdiklerini açıkladı.

İş dünyasının ve turizm sektörünün tanınan ismi olan Mahir Oktay uzun yıllar Alanya’da spordan, turizme birçok alanda yaptığı başarılı çalışmalarıyla ismini duyurdu. Çalışmalarıyla adından söz ettiren Oktay’ın Anadolu Birliği Partisi’nin siyaset sahnesine yükselişine destek olması bekleniyor. İş dünyasındaki başarısını siyasete de aktarmak isteyen Oktay’ın siyasetin parlayan yıldızı olacağı düşünülüyor.