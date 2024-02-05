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ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, deprem felaketinde büyük acıların yaşandığı kentlerin seçim malzemesi yapılmasının vicdanlara sığmayacağına vurgu yaparak, “En kaz altında kalan çocuklar size oy vermedikleri için mi öldüler. Onları siz mahzun bıraktınız” dedi.ANKARA (İGFA) - Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin de yaralandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde anma mesajı yayınladı. “Asrın felaketi” olarak tanımlanan ve 11 ili etkileyen depremlerin acılarının hala insanların yüreklerinde olduğunu dile getiren Başkan Yalçın, “Depremin üzerinden bir yıl geçti ama acılar değişmedi. Depremzede vatandaşımızın sorunları hala çözülemedi” vurgusu yaptı.

ÇOCUKLARIN ACILARI SEÇİM MALZEMESİ YAPILAMAZ Deprem bölgesindeki acıların seçim malzemesi yapılmasının vicdanlara sığmayacağını dile getiren Başkan Yalçın, Cumhurbaşkanının “Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” sözlerini anımsatarak şöyle devam etti: “Onları siz mahzun bıraktınız. En kaz altında kalan çocuklar size oy vermedikleri için mi öldüler. Anne babalarını yitiren çocukların, çocuklarını yitiren anne babaların acıları seçim malzemesi yapılamaz. Hala çocuklarını arayan aileler var. Çadırlarda ilk günün acılarını yaşayan vatandaşımızın barınma sorunu çözülemedi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Buna inanıyoruz. Sorunlar bir an önce çözülmeli. Aynı acılar bir kez daha yaşanmasın diye gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Depremde yaşamını yitiren canlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelere sabır diliyorum.”