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Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, yaklaşan yerel seçimler öncesi ittifak politikaları ve partinin duruşu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, yerel seçimlerde ittifak stratejisi üzerine konuştu

Yalçın, Türkiye İttifakı'nın önemini vurgulayarak, ittifak kurmanın ötesinde, bu ittifakı cazibe merkezi haline getirmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Genel Başkan Yalçın, "Türkiye İttifakı'nın bir parçası olarak, bizim amacımız sadece seçim ittifakları kurmak değil, aynı zamanda bu ittifakı ülkemizin her kesimini kucaklayacak bir cazibe merkezi yapmaktır. Yalnızca mantık ve matematiksel hesaplarla değil, parti ve adaylarımızın menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz," dedi.

"DURUŞUMUZ PAZARLIK ÜZERİNE DEĞİL, İLKELER TEMELİNDEDİR"

Yalçın, ABP'nin siyaset anlayışının müzakerelere ve işbirliğine açık olduğunu belirterek, siyasetin 24 saat içinde bile değişebileceğine vurgu yaparak ,"Bizim duruşumuz, pazarlık üzerine değil, ilkeler temelinde şekillenmiştir. Belediyeleri kazanmak kadar, milletimizin rızasını ve güvenini kazanmak da bizim için büyük önem taşımaktadır" dedi.