Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarına ilişkin eleştiride bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada ekonomik krizin sorumlusu olarak emeklileri hedef göstermiş, bütçe açığının sebebi emekliler demişti.

Bakan Şimşek'in bu sözlerine ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın çok sert eleştiride bulundu.

Yalçın açıklamasında: "Mehmet Şimşek de, Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık ne yapacağını, kimi suçlu göstereceğini şaşırmış durumda. Öyle bir gaflette bulunuyorlar ki hesabını sormak elde değil. Mehmet Şimşek: "Bütçe açığının sebebi Emekliler" dedi. Ya Sabır. Suriyeliler değil, milyonlarca göçmen değil, o lüks sarayları değil, kur korumalı mevduat hesabı soygun değil, peşkeş çektikleri yandaş çeteler değil, 600 vekil değil, gösterişli miting ve açılışlar değil, kamudaki müthiş israf değil, emekli vekiller değil, lüks ve şatafat değil, üç-beş yerden maaş alanlar değil, aynı Çarşı pazardan alışveriş yapmasına rağmen farklı farklı maaş alan bireyler değil, bu ülkeyi bu hale getirenler değil ama suçlu emekliler. Bakın bu kul hakkıdır. Bu onca yıl çalışmış emekliye hakarettir. Emekli bu kadar yok sayılmaz, emekliler bu kadar aşağılanmaz. Bir iktidar ülkesindeki emeklileri bu kadar kötüleyemez. Elbet sizler bunun hesabını bizlere de, emeklilere de vereceksiniz. Kurtuluş yok" diye konuştu.