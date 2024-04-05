AÇEV tüm belediye başkanlarına, özellikle çocuk, ebeveyn ve kadın dostu sosyal belediyecilik anlayışıyla mevcut projelerini sürdürme ve bunlara ek olarak yeni politikalar ve projeler üretme çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Önümüzdeki 5 yıllık dönemde görevde olacak yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdari Yerel Yönetim Seçimleri tamamlandı.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak tüm belediye başkanlarını kutladı. Tüm yerel yöneticilerin bu görev ve yetkilerini vatandaşlarının iyiliği, hayat kalitelerinin artırılması ve toplumsal huzurun korunması için kullanacaklarına yürekten inandıklarını belirten AÇEV, özellikle çocuk, ebeveyn ve kadın dostu sosyal belediyecilik anlayışıyla mevcut projelerini sürdürmelerini ve bunlara ek olarak yeni politikalar ve projeler üretmelerini dilediklerini söyledi.

Tam 30 yıldır, her çocuğun sağlıklı, mutlu, güvende ve öğreniyor olması için çalışan bir kurum olarak “yaşamın altın yılları” olan erken çocukluk dönemindeki çocuklara ve onların ebeveynlerine yönelik hizmetler sunmaları için tüm yerel yönetimlerle her türlü iş birliğine ve desteğe hazır ve istekli olduğumuzu vurguladıklarını belirten AÇEV, seçim dönemi öncesinde çocuk ve ebeveyn dostu belediyecilik için sunduğumuz önerilerimizi bir kez daha hatırlattı.

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