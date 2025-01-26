Bolu Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı durumun istismarına yönelik 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Boly Kartalkaya’da meydana gelen 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangında, vatandaşlar ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı ve vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarının aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, yapılan incelemelerde insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alındığını belirtirken, tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1883501965142897080

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.