Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen Açık Deniz Karakol Gemisi ilk seyrine çıkmaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - ASFAT olarak ana yükleniciliği üstlenilen İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi yakında ilk seyrini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yerli, milli ve güçlü haber ASFAT'tan yapıldı.

Yapılan açıklamada, yerli ve millî savunma sanayiiye güç katmaya, devletin ve milletin güçlü yarınları için üretmeye devam edeceklerinin altı çizildi.

Paylaşımda ayrıca geminin teknik özellikler ve kabiliyetlerine de yer verildi.

Yüksek güvenilirliğe ve caydırıcılığa, düşük radar kesit alanı ve düşük sualtı akustik izi ile yüksek beka kabiliyetine sahip, maliyet etkin, üstün sensör ve silah sistemleri ile donatılmış, yerli ve milli yeni nesil açık deniz karakol gemisi Türk savunma sanayisi açısından ilkleri barındırıyor.