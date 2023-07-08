Yazın gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, insanları dışarıda yapılacak etkinliklere yönlendiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzmanlar açık havada yapılan etkinliklere katılmanın psikolojik dayanıklılığımızı artırmada çok etkili olduğunu vurguladı.

Ruhsal sağlığı dengelemek için doğayla iç içe olmanın öneminden bahseden Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, açık hava ve güneşle temas etmeyi, düzenli egzersizi, iş ve özel hayat ayrımı ile kendimizi keşfetmeye çalışmamızı önerdi.

Açık hava etkinlikleri dışında düzenli fiziksel egzersiz yapılması gerektiğini belirten Candaş Demir, “Fiziksel egzersiz yapabilmek için mutlaka spor salonuna gidilmesi şart değil. Evde de egzersiz yapabilirsiniz ve daha güzeli ise açık havada yapabileceğiniz yürüyüşler olur. Bu aktiviteler de ruh sağlığımızı önemli düzeyde etkiler.” dedi.