Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afet durumlarında yönetim merkez üssü olarak kullanılacak Acil Durum Merkezinde çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetlere yönelik hazırlık kapsamında Acil Durum Merkezinde sona yaklaşıldı. Bina tamamlandığında AFAD tarafından olası afet durumlarında merkez üssü olarak kullanılacak.

17 Ağustos 1999 yılında deprem felaketini yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda olası afet durumlarında AFAD tarafından kullanılmak için inşa edilen Acil Durum Merkezinde çalışmalar sürüyor.

ÇATI İMALATI

Ocak ayı içerisinde temeli atılan Acil Durum Merkezi, prefabrik bir yapı olarak inşa edildi. Kaba inşası tamamlanan yapının depo kısmı çatı imalatı devam ediyor. Bina içerisinde elektrik ve mekanik çalışmaları devam ediyor. Binanın seramik ve boya imalatlarıyla çay ocağı tezgâh, dolap ve tüm kapı imalatları tamamlandı.

Binanın çevre imalatları devam ediyor. Saha betonu için kalıp imalatı tamamlandı. Yakın zamanda zemin için beton dökümü yapılacak. Acil Durum Merkezi içerisinde 4 adet ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alacak.