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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte aciller dolup taştı. Peki bu soğuk günlerde hastalıklara yakalanmamak için neler yapılmalı?Mehmet TOPRAK /Rüstem PEHLİVANLAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kış mevsimi rüzgarı, yağmuru, karı ve soğuğuyla geldi çattı ve kışın gelmesiyle birlikte hastalıklar ile salgınlar da arttı. Acil servislerde ciddi yoğunluklar yaşanırken bazı hastanelerde bu yoğunluktan dolayı hastalara yetişmekte güçlük çekiliyor.

Peki bu zorlu kış günlerinde hastalıklara yakalanmamak, salgınlardan uzak kalmak için neler yapılmalı? Türkiye’deki grip salgınları diğer ülkelerde de yaşanıyor mu?

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Börtay, bu zorlu kış günlerinde hastalıklara yakalanmamak için neler yapılması gerektiğine ve Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerde de artan grip vakalarına değindi.

Börtay Adıyaman'da olduğu gibi tüm Türkiye’de ve dünyada da hastane başvurularında ciddi bir artış olduğunu belirterek acil servisteki doluluk oranının yüzde 50 arttığını kaydetti. Normalde zamanlarda acil servise başvuran hasta sayısının günlük 800 ila 900 bandında olduğunu ifade eden Birtay, bu kış bu sayının yüzde 50’den fazla artarak 1300’lere ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin birçok şehrinde bu oranların yükseldiğine ve ciddi bir gribal enfeksiyon artışı görüldüğüne dikkat çeken Dr. Tayfun Börtay, “Dünyanın başka yerlerinde de ciddi bir gribal enfeksiyon artışı olduğuna dair duyumlar almaktayız. Şimdi bilindiği gibi gribal enfeksiyonlar çok çabuk, solunum yoluyla bulaşabilen hastalıklar. Mümkün mertebe kalabalık yerlerde bulunmamak gerekli. Alınabilecek tedbirlerden biri de maske takmak. Pandemi döneminde ciddi anlamda koruyuculuğu olan maske, takılabilir. Yaşlı insanların çok ihtiyaç duymadıkça dışarı çıkmaması daha uygun olur.” dedi.

Bazı vatandaşların “bir türlü iyileşemiyorum” şikayetiyle tekrar tekrar hastaneye başvurmalarını tavsiye etmediğini belirten Börtay şöyle konuştu:

“Biz vatandaşlara tekrar tekrar başvuruyu tavsiye etmiyoruz, tekrar kalabalık ortama girmiş oluyorlar. Başkasına bulaştırma ya da tekrar enfeksiyon olma durumları olabiliyor. Gribal enfeksiyon olan, grip hastalığı olan kişi istirahat etmeli.”