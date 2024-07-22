Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgesel olması nedeniyle Çukurova Uluslararası Havalimanının Türkiyenin en önemli havacılık yatırımlarından biri olduğunu vurgulayarak, başta Adana ve Mersin olmak üzere tüm Çukurovaya hizmet edecek havalimanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın tarafından 10 Ağustos'ta hizmete açılacağını söyledi.
Türkiyenin 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında aktif havalimanı sayısını 61e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.
8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK
Bakan Uraloğlu, CAT-II standartlarında 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen piste en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş kalkış yapabileceğini belirterek, "8 milyon yolcu kapasitesiyle Çukurova Havalimanımız hem bölgenin hem de ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak, Türkiyenin kargoda ikinci büyük HUBı ve Orta Doğuya açılan kapısı olacak. Çukurova Havalimanımızdaki kargo trafiğinin de ticaret hacmini iki katına çıkaracağını öngörüyoruz" diye konuştu.
Çukurova Havalimanı inşası kapsamında 110 bin metrekare kapalı alanlı Terminal Binası inşa ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Yaklaşık 800 hektar üzerine inşa ettiğimiz Çukurova Havalimanımızda 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu da bulunuyor." dedi.
25 YIL İÇERİSİNDE 297 MİLYON 100 BİN AVRO KİRA BEDELİ ALACAĞIZ
Kamu kaynağı kullanmadan Yap-İşlet-Devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli alacağız" dedi. Çukurova Havalimanı sayesinde bölgede ve ülke genelinde, doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam yaratılacağının da altını çizen Bakan Uraloğlu, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük katkı sağlayacağını kaydetti.