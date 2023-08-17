Türkiye’nin yaşadığı en acı afetlerden biri olan 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıldönümünde; düzenlenen anma töreninde Gölcük halkı, deprem şehitleri için tek yürek olarak dualar etti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremin 24. yıldönümünde; Gölcüklüler bir kez daha deprem şehitleri için tek yürek oldu.

Gölcük Kavaklı Sahilinde düzenlenen ve deprem şehitleri için dualar edilen anma törenine; Dışişleri Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Raziye Sezer Katırcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Dnz. Albay Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Jand. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İl Müftüsü Sinan Cihan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediyesi önceki dönem belediye başkanlarından Prof. Dr. İsmail Barış, Japonya istanbul Başkonsolosu Anton Skvortsov, siyasi parti temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Kavaklı sahilinde düzenlenen törende Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında deprem şehitleri için dualarla başladı. Duaların ardından söz alarak ilçedeki depremin izlerini sildiklerini dille getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden geçen 24 yıllık süreçte şehrimizde şuan bulunduğumuz alan dahil neredeyse yeniden ihya edilmeyen bir alan kalmadı. Yine yöneticilerimizin devletimizin gayretiyle ilçemizin çarşı merkezinde şu an başlayan kentsel dönüşümde olduğu gibi hala bu imar faaliyetleri devam ediyor” dedi.

Başkan Sezer, “Şehirler yeniden eski hale gelebiliyor, binalar yapılıyor. Sadece o dönemde hayatını kaybeden yakınlarımızı geri getiremiyoruz. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bunun örneğini de 6 Şubat tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde gördük. Netice itibariyle şehirlerimizi yasal mevzuata uygun, zemine uygun sağlam bir şekilde yapmamız zarureti deprem gerçeğine uygun şekilde hareket etmemiz gerçeği, hem Gölcük için hem Kocaeli için hem de Türkiye’nin tamamı için bir zaruret. Aradan geçen bunca seneye rağmen kaybedilenlerin acıları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Canab-ı Allah’tan milletimizi ve devletimizi her türlü afetten muhfaza eylemişini niyaz ediyorum” diye konuştu.

DEPREM ÖNCESİ TEDBİRLER ALAN ŞEHİR OLMAK İSTİYORUZ

Programda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc.Dr. Tahir Büyükakın, “Depreme öncesinde hazır olmak, deprem anında yapılması gerekenlere odaklanmak, depremden sonrasına ilişkin sürecin yönetimine hazır olmak gerekiyor. Bu manada her yıl üzerine ilave ede ede geliyoruz. Afet yönetimi, afet sonrası süreçlerine ilişkin donanımlarımız sivil toplum faaliyetleri ile birlikte çok güçlendirilmiş vaziyette. Biz aslında depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği şehirler ve bir ülke olmak istemiyoruz. Biz deprem öncesinde tedbir alan şehirlerin olduğu bir ülke olmak istiyoruz. Bunun için gereken adımlar sıkı sıkıya atılmaya başlandı. Son süreçte; geçen yıldan bu güne neyse şehrimizdeki tüm binaların taramasının İnşaat Mühendisleri Odasıyla, şehrimizdeki iki tane üniversite ile birlikte taramasını başlattık. Allah'ın izniyle çok geç olmadan bu çalışmaları tamamlayıp, olası büyük İstanbul depremine de hazır olmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERİN İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Depremde hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise şöyle konuştu: “24 yıl önce yaşadığımız acının bir benzerini bu yıl maalesef 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte görmüş olduk. Devletimizin gücünü ve imkanlarını deprem bölgesinde yürütülen ihya ve inşaat faaliyetlerinde somut olarak görmeye devam edeceğiz. Depremden zarar gören illerimizin yeniden inşasında uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya sürdüreceğiz. Türk halkı bu zor zamanlarında gösterilen dayanışmayı her zaman hatırlayacaktır. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın.”

Son olarak söz alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da şu ifadeleri kullandı, "6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde yardıma koşan illerden biri de Kocaeli oldu. Büyük felaketlerden büyük milletler güçlü çıkabilir. 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük. Şüphesiz Türk milleti, en büyük milletlerden biridir. Afete dirençli toplum oluşturmaya çalışıyoruz. Kocaeli’de bu kapsamda 30 okulumuzu boşaltacağız ve yeniden yapacağız. 46 okulumuzu tamamen yeniledik. Okul inşaatlarımız sürüyor. İhaleler yapıldı, yer teslim çalışmaları yapılıyor. Bütün güçlendirme çalışmaları bitirilmiş olacak. Depreme ve afete dayanıklı kamu binaları oluşturmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda yaşaması için irade ortaya koyuyoruz.”

03.02’DE DEPREM ŞEHİTLERİ BİR KEZ DAHA ANILDI

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan GESOTİM arama kurtarma gönüllülerine sertifikaları takdim edildi.

Tören; Prof. Dr. Şerif Barış’ın deprem hakkında bilgilendirme sunumu, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’nin tasavvuf musikisi dinletisi sonrasında depremin gerçekleştiği saat olan 03.02’de deprem Şehitleri Anıtı’na çelenk sunumu ve dualarla sona erdi.