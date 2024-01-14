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Yıldız Tilbe’nin sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ tüm dijital platformlarda yayına girdi.İSTANBUL (İGFA) - Yıldız Tilbe herkesin hayatının bir döneminde mutlaka şarkılarının büyüsüne kapıldığı, sesiyle yüreklerimize dokunan, Türkiye'nin aşk ve ayrılık kadını.

Sesi ve şarkılarıyla içimizi ısıtan Yıldız Tilbe 1994’te çıkardığı ilk albümünden bu yana, duygularımızın sözcülüğünü yapıyor.

Hatırlanacağı gibi, 2024 yılına yenilenerek giren ve tüm ekibini değiştiren Yıldız Tilbe, iletişimci Özgür Aras’la çalışmaya başlamıştı. Bu süreçte yepyeni şarkılarını sevenleriyle buluşturacak olan Yıldız Tilbe’den ilk bomba geldi.

Yıldız Tilbe sözü ve müziği kendisine ait romantik şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile bir kez daha yaralı gönüllere ilaç olacak. Şarkının düzenlemesi ise Esad Fidan imzalı.

Yoğun bir konser programına hazırlanan Yıldız Tilbe önümüzdeki günlerde art arda sahnelerde sevenleriyle buluşacak.