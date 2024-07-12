Geçtiğim hafta sonu çocuklarla birlikte bir tatil yapalım dedik. İşte o tatil yerini sizlerle paylaşmak istedim.

İnternette gezinirken daha önceden de ziyaret ettiğim, hatta haberini yaptığım Ada Camping aklıma geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ortak projesi olarak hayata geçirilmişti.

Kısaca bahsetmek gerekirse Ada Camping’i şöyle anlatabilirim.

“25 dönüm üzerine kurulan kamp alanı içerisinde, 24 adet karavan, 15 adet VIP çadır hizmeti ile doğa ve lüksün birleştiği bir tatil keyfi yaratılırken, standart çadırları ile de klasik kamp anlayışını yansıtıyor. Dileyen tatilcilerin kendi çadırlarını da getirebileceği alanda 85 adet çadır kapasitesi yanında çeşitli sosyal faaliyetleri bir araya getiren doğa ve deniz mavisinin birleştiği bir alan”

Biz 4 kişi büyük ön çadırlarda kaldık.

Çadırda 3 kişilik yatak, mini buzdolabı, gardırop, 2 komodin ve ön bahçede masa sandalye mevcuttu.

Biz 4 kişi olduğumuz için 1 takım yatak kiraladık. Ayrıca tüplü mangal kiralayarak tatile başladık.

Fiyatları çok uygun olmakla beraber güler yüzlü personeli ve hizmetiyle takdire şayan bir tatil geçirdik diyebilirim.

Özellikle özgürce denizin ve güneşin tadını çıkarabildiğiniz bir alan mevcut olması daha başka bir güzel.

Güneşin batışı muhteşem bir şekilde izleyebileceğiniz tadını çıkarabileceğiniz tek yer diyebilirim

Kuşadası belediyesinin sinekle mücadele kapsamında verdiği mücadele sonucu tek bir sivrisinek bile olmaması ayrı bir konfor diyebilirim.

Güvenlik görevlilerinin sürekli gezmesi ve ilgili davranmaları ise çocukların rahat bir şekilde alan içinde güvenli olmalarını sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hayata geçirdiği Halk Ege Et ile güvenli alışverişinizi yapabiliyorsunuz.

Kuşadası Belediyesinin marketinden her ihtiyacınızı karşılayabilecek konfora sahip olması başka bir ayrıcalık sunuyor.

Bahsetmeden geçmek istemediğim diğer konu ise tuvalet ve banyolar.

Tuvalet ve Banyoların tertemiz olmazı hijyen ve sağlık açısından harika olmuş.

Ancak banyo duşlarının değişmesi şart onu belirtmek isterim birçoğu bozuk olduğu için değişmesi gerekiyor.

Birde, Sahilde ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması aslında biraz kısıtlanabilir.

Buda Ada Camping’in nazarı olsun diyelim…

Aslında çok ama çok konuşulacak ve yazılacak çok şey var ancak çok uzatmak istemiyorum.

Tatilin gerçekten en konforlusu ve özgürlüğün tadını çıkartacağınız tatil için en uygun yer Ada Camping derim.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e böyle bir yerde, halka böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederim.

Ayrıca Ada Camping müdürü Özel hanım olmak üzere tüm personele teşekkür ediyorum.

Mutlaka ama mutlaka gidip görmeniz gereken bir yer.

Sağlıkla Kalın…