Hastaneye gitmeden 5G üzerinden uzaktan sağlık hizmetinden faydalanma imkanı sunan ADA Projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce EUREKA şemsiyesi altında yer alan CELTIC Next programı tarafından 2023 yılında “Uluslararası Kalite Etiketi”ne layık görülen proje, iki kıta, üç ülke ve 10 firmada ADA platformu üzerine inşa edilmiş yeni nesil uzaktan sağlık hizmeti izleme sistemi sunacak.

Uluslararası iş birlikleriyle geliştirilecek olan ADA sağlık hizmetleri platformu, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve iş gücü verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanarak 5G altyapısı üzerinden hizmet sunmayı hedefliyor.

“ADA PROJESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAK”

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kuyu, sektörün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi belgeli şirketi olarak geliştirdikleri projeler sayesinde geleceğin sigortacılık dünyasını oluşturduklarını ifade etti. Kuyu “2024 senesinin başında TÜBİTAK tarafından onaylanan ve uluslararası iş birlikleri ile yürütülecek olan ITEA - Treat Projesi’ni duyurmuştuk. Anadolu Sigorta, yapay zeka önerileriyle bulaşıcı olmayan hastalıkları yönetme konusunda büyük bir adım atmıştı. Şimdi ise ADA platformunun TÜBİTAK desteği almasından duyduğumuz gururu paylaşıyoruz. Bu platform, kişiselleştirilmiş bakım takibi ve çok taraflı uzaktan fizyoterapi hizmeti sunuyor. Bu hizmetlerin, sağlık sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayarak hastaların sağlık hizmetlerine daha erişilebilir ve verimli bir şekilde ulaşmalarını mümkün kılacağını öngörüyoruz” dedi.

Projede 5G (OpenRAN, Edge, 5GSA), bulut teknolojileri, yapay zeka/makine öğrenimi, güvenlik ve gizliliği koruyan veri teknolojileri gibi ileri düzey teknolojiler kullanılıyor. ADA projesi güvenlik ve gizliliği koruyan veri teknolojilerini kapsayan çeşitli teknoloji değer zinciri ortaklarını bir araya getiriyor. Anadolu Sigorta, Türkiye konsorsiyum partnerleri Pusula, Karel ve Inosens iş birliğiyle yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bu prestijli projede yer alarak sağlık sektörüne katkı sağlamayı ve teknoloji odaklı çözümler sunmayı sürdürecek.