Alternatif popa caz vokaliyle lezzet katan Ada Sanlıman, yeni single’ı “Kim İnanır Artık Aşka”da yeteneklerini yine gözler önüne serecek.İSTANBUL (İGFA) - Ada Sanlıman, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladığı “Canavar” single’ının ardından üçüncü şarkısı olarak "Kim İnanır Artık Aşka"yı seçti.

Baba Zula’dan Murat Ertel’in elektro sazıyla eşlik ettiği şarkı 7 Nisan itibariyle tüm dijital platformlarda yayına girecek.

Yeni single’ı “Kim İnanır Artık Aşka”da yeteneklerini yine gözler önüne serecek şarkının sözleri Ada Sanlıman ve Doğan Duru imzası taşırken, müziği Doğan Duru tarafından hazırlandı.

Şarkıda Baba Zula’yla ikonikleşen isim Murat Ertel de elektro sazıyla eşlik ediyor.