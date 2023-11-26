Tahmini Okuma Süresi: dakika

TCDD tarafından Adapazarı - Gebze arasında taşımacılık hizmeti sunan Ada Ekspresi’nin Justinianus Köprüsü’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları dolayısıyla 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Arifiye tren istasyonundan hareket edeceği açıklandı.SAKARYA (İGFA) - TCDD tarafından Adapazarı - Gebze arasında taşımacılık hizmeti sunan Ada Ekspresi’nin Justinianus Köprüsü’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları dolayısıyla 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Arifiye tren istasyonundan hareket edeceği açıklandı.

Vatandaşların oluşan bu durumdan dolayı mağdur olmamaları için Adapazarı Tren Garı ile Arifiye Tren İstasyonu arasında Arifiye Özel Halk Otobüsleri hizmeti sağlayacağı ifade edildi.

Adapazarı Tren Garından kalkış yapacak Arifiye Özel Halk Otobüsleri gidişte; Milli Egemenlik Caddesi, Mithatpaşa İstasyon, SGK Kavşağı, Dörtyol ve Arifiye Tren İstasyonu dönüşte; Arifiye Tren İstasyonu, SBB Terminal, Dörtyol, Adnan Menderes Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Adapazarı Tren Garı güzergahında toplu taşıma hizmeti sunacak.

Adapazarı – Arifiye Tren İstasyonları arası toplu taşıma hizmeti sunacak Arifiye Özel Halk Otobüsleri Adapazarı Tren Garından; 05:30 – 05:40 – 10:10 – 10:20 – 13:00 – 13:15 – 17:00 – 17:10 – 19:30 – 19:40 Arifiye Tren İstasyonundan; 08:35 – 11:45 – 14:35 – 18:55 – 21:00 saatlerinde seferlerini düzenleyecektir. Ayrıca yolcu yoğunluğu yaşanması durumunda ilave ek seferler düzenlenecek.