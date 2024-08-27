Bazı basın yayın organlarında yer alan “MEB’in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı” iddiası doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “MEB’in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı” iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Öğretmenlik alanlarının ders atama ve okutma esaslarını MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlandığı belirtilen açıklamada, "İlgili kurul kararına göre adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.