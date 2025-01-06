AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile birlikte Mardin’in on ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Artuklu, Derik, Mazıdağı, Kızıltepe, Yeşilli, Ömerli, Savur, Midyat, Dargeçit ve Nusaybin teşkilatlarını ziyaret eden AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve Mardin Milletvekili Muhammed Adak , esnaf, kanaat önderleri ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya geldi.



Ziyaretlerde ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Adak ve Uncu, halkın taleplerini dinledi, sıkıntıları ve aksayan hizmetleri yerinde tespit etti. Bölge halkının kamu hizmetlerinden yeterince faydalanmaları ve benzer sorunlarını şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çözmek için sürekli takipçisi olacaklarını ve kapsamlı ziyaretler yapacaklarını belirten Mardin Milletvekili Muhammed Adak, hemşerilerimizin bu tür sorunlarını ilçe ve il teşkilatlarımızla yakından takip ederek makul olması durumunda çözümler üretmeye çalışacaklarını ifade etti.

BİZİM DERDİMİZ VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETMEKTİR

Adak, yapılan ziyaretlerle halkın beklentilerini yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını dile getirerek, şunları söyledi.” Sorunları tespit edip hızlı bir şekilde çözümler üretmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi. İl Başkanı Uncu da teşkilatlarla güçlü bir iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, “Hemşehrilerimizle her zaman bir arada olacağız. Halkımızla aramızdaki gönül bağını daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZI DİNLİYORUZ

Adak ve Uncu ‘nün bu ziyaret programı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Halkın beklentilerini yerinde dinleyen Adak ve Uncu, AK Parti’nin bölgedeki hizmet anlayışını daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

HEDEFİMİZ MARDİN’İN HER KÖŞESİNE HİZMET GÖTÜRMEKTİR

Adak ve Uncu, ziyaretleri sırasında eğitim, sağlık, tarım ve altyapı gibi temel konularda yaşanan sorunları tek tek not alarak ilgili mercilere ileteceklerini belirtti. Vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için oldukça önemli ve yol gösterici olduğunu ifade ederek, “Mardin’in her köşesine hizmet götürmek, halkımızın huzur ve refahını artırmak önceliğimizdir” mesajını verdi.

Adak ve Uncu, ziyaretlerde eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve elektrik sorunlarını da ele alarak çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarını vurguladılar