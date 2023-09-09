Çankırı, bu hafta ikinci bürokratını ağırladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı Belediyesini ziyaret etti. Çankırı’da bir dizi incelemelerde bulunan Bakan Tunç’u Belediye Hizmet Binası önünde Çankırı Milletvekili Pelik Yılık ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve ekibi karşıladı.ÇANKIRI (İGFA) - Başkanlık makamında devam eden görüşmelerde Başkan Esen, Çankırı’da dört yıllık süreçte yaptıkları çalışmalardan bahsetti. İstişare sonunda Bakan Yılmaz Tunç’a Çankırı’nın sembollerinden “İnandık Vazosu” hediye edildi.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Tunç, Çankırı protokolü ile toplu fotoğraf çektirdi.