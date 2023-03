SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Karasu ilçesinde Adalet Sarayı önünde 2 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs yakalandı.

Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde A.T. isimli 2 çocuk annesi ile boşanmak istediği eşi E.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. yanında bulunan silahla eşini yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın yere yığılırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, kadının boşanmak istediği, E.T.’nin ise boşanmak istemediği öne sürülürken, yaralı A.T.’nin yanında bulunan iki kadın da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.