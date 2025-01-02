Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında Adalet Bakanlığınca yapılan hizmetleri anlatan paylaşımlar yaptı. 2024 yılında iki yargı paketini hayata geçirdiklerini belirten Bakan Tunç, İşyurtları Kurumları'nda birçok alanda mesleki eğitim verdikleri hükümlüleri, atölye ve tesislerde üretim süreçlerine dahil ederek meslek sahibi yaptıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Sosyal medya hesabından 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Tunç, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için reform iradelerini planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Tunç, yargı paketlerinden birim çalışmalarına, fiziki alt yapıdan insan kaynaklarına kadar istatistiklerin yer aldığı paylaşımlarını görsellerle detaylandırdı.

2024 YILINDA 2 YARGI PAKETİ HAYATA GEÇTİ

8. ve 9. Yargı Paketleriyle hayata geçirilen düzenlemelere yer verilen görselleri paylaşan Bakan Tunç, “2024 yılında 8. Yargı Paketini Gazi Meclisimizin onayıyla hayata geçirdik. 8. Yargı Paketiyle yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunması amacıyla önemli düzenlemeler yaptık.” ifadelerini kullandı.

“Adalet, demokratik bir toplumda her bireyin haklarının korunması için vazgeçilmezdir.” diyen Bakan Tunç, 9. Yargı Paketiyle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

“Demokratik hukuk devletinin tahkimi, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi yolunda 2024 yılında 9. Yargı Paketi yasalaştı. 9. Yargı Paketiyle adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-Satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.”

FİZİKİ KAPASİTE GÜÇLENDİRDİ, YENİ MAHKEMELER KURULDU

Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için fiziki alt yapının güçlendirildiğini ve yeni mahkemelerin kurulduğunu belirtti. Yılmaz Tunç, “Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz. Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. Adaletin gecikmeden tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2024 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde 2 bin 659 mahkeme kurduk. Yargı sistemini daha da ileriye taşımak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, hayata geçirdikleri yeni uygulamalarla adalette insan unsurunu güçlendirdiklerini vurguladı. Bakan Tunç, “Milletimiz adına görev yapan yargı mensuplarımızın mesleklerinde daha başarılı olmaları ve kürsüye daha donanımlı çıkmaları için Hâkim ve Savcı Yardımcılığı uygulamasını ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını hukuk sistemine kazandırdık. Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavını kazanan 1.075 hâkim ve savcı yardımcımız görevlerine başladı. Son bir yılda atamalarını gerçekleştirdiğimiz 1.195 hâkim ve savcımızla tarafsız ve bağımsız yargı teşkilatının gücüne güç kattık.” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Teknolojinin yakından takip edildiğini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, “Dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırıyor; zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlıyoruz.” dedi.

Bakan Tunç, 57 kurumla 186 entegrasyona sahip UYAP’ın dünyaya örnek bir uygulama olduğunun altını çizdi. 2024 yılında SEGBİS üzerinden 1 milyon 438 bin 984 görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Tunç, aynı zaman diliminde 1 milyon 217 bin 218 e-Duruşma yapıldığını ve 67 milyon 144 bin 776 e-Tebligat gönderildiğini açıkladı.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olan uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamalarıyla ilgili 2024 verilerini paylaşan Bakan Tunç, “Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimi güçlendiriyor, anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözerek toplumsal barışa katkı sunuyoruz. 2024 yılında ceza soruşturmalarında 229 bin 639 dosyayı uzlaşma ile sonuçlandırdık. Hukuk uyuşmazlıklarında ise 826 bin 548 dosyada anlaşma sağladık. Adalet Bakanlığı olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP HİZMETLERİNİ 81 İLİMİZİN TAMAMINDA ETKİN HALE GETİRDİK

Adli tıp alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Adalet Bakanı, “Adaletin nihai gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumu, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda hazırladığı raporlarla etkin ve kaliteli bir yargılama sistemine hizmet etmektedir. 2024 yılında Bursa ve Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirdik. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temelini attık. Konya, Denizli, Samsun ve Kayseri'de 4 grup başkanlığı ile nüfusu yoğun olan ilçelerimizde 8 şube müdürlüğünü faaliyete geçirdik. Adli tıp hizmetini 81 ilimizin tamamında 16 grup başkanlığı ve 134 şube müdürlüğüyle ilçelere kadar uzanan bir hizmet ağını oluşturarak daha etkin hale getirdik.” dedi.

İŞYURDU MÜDÜRLÜKLERİMİZDE HÜKÜMLÜLERİ MESLEK SAHİBİ YAPIYORUZ

Ceza adalet sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, ceza infaz sisteminin amacının yalnızca suçluyu cezalandırmak değil aynı zamanda suçluları yeniden topluma kazandırmak ve toplumu suçtan korumak olduğuna dikkat çekti. Yılmaz Tunç, “Hükümlülerin tekrar suç işlememesi için ıslahına ve toplumun bir parçası haline getirilmesine büyük önem veriyor, bu konuda önemli adımlar atıyoruz. İşyurdu müdürlüklerimizde birçok alanda mesleki eğitim verdiğimiz hükümlüleri, atölye ve tesislerimizde üretim süreçlerine dâhil ederek meslek sahibi yapıyoruz. İnsan onurunu ön planda tutan modern infaz sistemi çerçevesinde işyurtlarımızın hizmetlerini artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.