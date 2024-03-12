Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları ve “Personelin Sesi, Adaletin Nefesi” etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türk Bayrağı" Temalı Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenler belli oldu. ANKARA (İGFA) - Ankara Hakimevi’nde yapılan değerlendirme toplantısında, yarışmada birinci olan isim, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi personeli Haşmet Budak oldu. Budak'ın çektiği fotoğraf, Türk bayrağının anlamını ve değerini ustalıkla yansıttığı için jüri üyelerinden büyük takdir topladı.

İkinci sırayı ise, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Bedrettin Yılmaz aldı. Yılmaz'ın eseri, duygusal derinliği ve anlamlı kompozisyonuyla dikkat çekti. Üçüncülük ödülünü ise Vakfıkebir Adliyesi personeli Cemal Siyah kazandı.

Yarışmaya katılan ve değerli eserlerini sunan tüm personel, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı sanatlarıyla ifade etmeleri nedeniyle ayrıca takdir edildi. Türk Bayrağı Temalı Fotoğraf Yarışması, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan ve onları sanatla buluşturan bir platform olarak anlamını bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Foto Film Şube Müdürü Murat Çetinmühürdar, Parlamento Foto Muhabiri Mustafa İstemi, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Emin Sansar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nargis Özgen, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İnan ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel'in kurul üyesi olduğu değerlendirme toplantısı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.