22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 32. Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı.ADANA (İGFA) - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması ve geçen yıl ilki düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması için başvurular 17 Ağustos’ta sona erecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında yapılacak 32. Adana Altın Koza Film Festivali’ne başvurular başladı. Bu yıl 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Türk Sineması’nın yeni yapımlarını ve kısa film alanındaki güncel üretimleri izleyiciyle buluşturacak.

Başvurular 17 Ağustos’ta sona eriyor

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, yılın merakla beklenen filmlerini Adana’da ilk kez seyirciyle buluştururken, Ulusal Belgesel Film Yarışması, çağdaş belgesel sinemanın dikkat çeken örneklerini bir araya getirecek. Kısa filme verdiği özen ve değeri bu yıl da sürdüren festival, Ulusal Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorilerinde başvuruları kabul edecek. Festivalin geçen yıl ilkini düzenlediği Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması da Türkiye edebiyatından yaratıcı projelere destek sunacak.

Adana Altın Koza Film Festivali’nin resmi web sitesi üzerinden yapılan yarışma başvuruları 17 Ağustos Pazar günü saat 23:59’da sona erecek. Aday filmler ise 1 Eylül’den itibaren festivalin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.