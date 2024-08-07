Adana’nın Kozan ilçesinde saat 05.32’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,6 büyüklüğündeki ilk depremin ardından birer dakika arayla 4,5 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha kenti sarstı.ADANA (İGFA) - Adana’nın Kozan ilçesinde saat 05.32’de deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremi yerin 5 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde olarak ölçtü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak kaydetti.

Korkutan depremin ardından birer dakika aralarla 4,5 ve 4 büyüklüklerinde depremlerle kent yeniden sarsıldı.



BAKAN YERLİKAYA’DAN İLK AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Adana Kozan merkezli 4.6 (saat: 0532), 4.5 (saat: 05.33) ve 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”