Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin birlikte düzenlediği "Kentte Bir Gençlik Var" sloganıyla hayata geçirilen 01 İlham Zirvesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldıADANA (İGFA) - Zirvede Armağan Çağlayan, Saadet Şen, Sinan Ergin ve Zeydan Karalar, gençlerle; motivasyon ve ilham kaynakları hakkında deneyimlerini paylaştı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda çarpıcı ve etkili mesajlar veren Başkan Zeydan Karalar, kendi hayatına dair hatırladığı en eski görüntülerin, pamuk tarlasında ailesiyle birlikte çalışırkenki enstantaneler olduğu söyledi.

Sonra Çanakkale Savaşı’nın ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bütün imkansızlıklara rağmen yaptığı devrimlerle ülkesini çağdaş medeniyetin parçası haline getiren Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıdığını belirten Başkan Zeydan Karalar, kararlı olmanın önemine değindi.

İNSAN GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMALI

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Hırsı çok benimsemem ama insanlar kararlı olmalı. Hangi işi seçerse seçsin, onun en iyisini yapmaya çalışmalı. İşinizi en iyi şekilde yaparsanız gönüllü ve mutlu olursunuz. Ben hayatım boyunca üstlendiğim görevde işimi iyi yapmaya çalıştım. Böyle olunca da bir üst göreve göreve biri getirilecekse hep benim adım öne çıktı.”

Ülkenin dönüştüğünü, geçmişte eğitim ve öğretimin çok farklı olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk; ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır’ der. Onun için ben işimin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de öyle yapın” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.