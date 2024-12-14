Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya ülkelerinden çok önce Türk Kadınına tanıdığı seçme ve seçilme hakkının yıldönümünde Adana Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik söyleşi ve atölye etkinliği düzenlendi.

ADANA (İGFA) - Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde yer alan Adana Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi’nde göçmen kadınlar ile gerçekleştirilen atölye çalışmasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay şunları söyledi: “Amacımız bu şehirde yaşayan tüm kadınlarla ortaklaşarak; dertlerinde, tasalarında yanlarında olduğumuzu belirtmek. Bugünkü atölyemiz ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 16 Günlük Aktivizm’ etkinlikleri kapsamında yer almaktadır. Maalesef ülkemizde ve şehrimizde kadına yönelik şiddet çok fazla.

Bizler de şiddetin karşısında durarak ‘Şiddete Hayır’ diyoruz ve belediyemizin üzerine düşen her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadının ekonomik yönden güçlendirilmesi, eğitim ve araştırma çalışmaları başta olmak üzere psiko-sosyal destek çalışmaları yürütüyoruz. 5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı kadının iradesi anlamında çok önemli bir tarihtir. Hep birlikte bugün kadının hakları konusu üzerine konuşarak, sosyalleşeceğimiz bir gün yaşayacağız.”

SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayrıca, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı meslek elemanlarınca “Kadının İnsan Hakları” konusunda 5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı söyleşisi düzenlendi. “Kadın hakları nelerdir?” sorusu yanıtlandı, kadının seçme ve seçilme hakkının tarihçesi ve kadının kamusal hakları anlatıldı, katılımcı kadınlarla kadın hakları üzerine sohbet edildi. Son olarak; dayanışma ve kaynaşma içerisinde Rafya Ayna Atölyesi gerçekleştirilerek keyifli vakit geçirildi.