Adana Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Ödülü’ne layık görülerek uluslararası düzeyde önemli bir başarı elde etti.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi; doğru yönetim biçimi, eşit hizmet, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, yenilikçilik ve hayata geçen önemli projeleriyle Türkiye’ye örnek olduğu gibi, Avrupa konseyi tarafından da ödüllendirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesinin ardından önce bir mucizeyi gerçekleştirerek kötü mali tabloyu tersine çeviren, ardından pandemiye, depremlere ve ekonomik krizlere rağmen devasa hizmetleri halkla, ayrım gözetmeksizin buluşturan Başkan Zeydan Karalar’ın yönetim biçimi, Avrupa Konseyi’nden 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülü aldı.

MUTLUYUZ VE ADANA’MIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Zeydan Karalar ödülü şu cümlelerle değerlendirdi: “Belediye yönetim modelimiz, Avrupa Konseyi’nin 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmalarımızın Avrupa Konseyi tarafından takdir görmesi, bağımsız jüri tarafından ödüllendirilmesi büyük mutluluk. Adana’mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

DEĞERLENDİRME; ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK, KATILIMCILIK VE YENİLİKÇİLİK GİBİ 12 İYİ YÖNETİŞİM İLKESİNE GÖRE YAPILDI

Bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek verilen ödüller, Türkiye Belediyeler Birliği’nin merkez ofisinde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli teslim aldı.

Avrupa Konseyi, yerel düzeyde iyi yönetişim ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla 26 Mart 2008’de “Yerel Düzeyde Yenilikçilik ve İyi Yönetişim Stratejisi”ni kabul etmiştir. Bu strateji çerçevesinde geliştirilen ELoGE Ödülü, kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yenilikçilik gibi 12 iyi yönetişim ilkesine dayanmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla ödüle layık görülmüştür. Belediyenin şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde sunduğu hizmetler, katılımcılığı teşvik eden projeleri ve yenilikçi uygulamaları, uluslararası düzeyde büyük takdir toplamıştır. Bu ödül, Adana’nın iyi yönetişim standartlarına uygun bir belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların uluslararası platformda kabul gördüğünü göstermektedir.

GURUR KAYNAĞI

Bu önemli başarı, Adana ve kent için büyük bir gurur kaynağıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi, bu ödülün verdiği motivasyonla, kamu yönetiminde yenilikçi uygulamaları ve iyi yönetişim ilkelerini güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürecektir.