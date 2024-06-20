Adana Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, hem serinletti hem eğlendirdi.ADANA (İGFA) - Adanalıların can güvenliği için günün 24 saati göreve hazır bulunan Adana Büyükşehir İtfaiyesi, yılın çeşitli zamanlarında öğrencilere eğitim veriyor, yangında yapılması gerekleri anlatıyor, tatbikat yapıyor, çocuklara öğretmenler eşliğinde itfaiyenin önemini ve hangi görevleri üstlendiğini aktarıyor.

Başta yangın vakası olmak üzere trafik kazası, mahsur kalma, intihar, hayvan kurtarma, suda boğulma gibi olaylara en kısa sürede müdahale ederek can kaybını en aza indirmek üzere teçhizatlandırılan itfaiye personeli sıcaktan bunalan çocukları da unutmadı.