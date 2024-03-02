"SİBERGÖZ-23" operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "SİBERGÖZ-23" operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 2️0 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-23” operasyonlarında şüphelilerin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla “Forex Yatırım Vaadiyle Yüksek Kazanç” sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri,Sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçek olmayan kazançları gösterip, vatandaşlardan para talep ederek yaklaşık 1 Milyar TL hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 2 adet ruhsatsız tabanca,2 adet pompalı av tüfeği,⁠35 adet Kripto varlık madenciliği cihazı,2 Milyon 596 Bin TL ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ayrıca Yaklaşık 300 Milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlemler başlatıldı.