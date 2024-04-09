Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ikinci döneminde de sabahın erken saatlerinden itibaren çalışıyor.ADANA (İGFA) - Yavuzlar Köprüsü’nde sona yaklaşan çalışmaları denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Köprümüz tamamlandığında Reşatbey, Yavuzlar ve Sinanpaşa mahalleleri birbirine bağlanırken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın da trafik yükü hafifleyecek” dedi.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Seçimi geride bıraktık, Adana halkına sonsuz teşekkür ediyorum. 5 yıl daha hemşehrilerime hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabahın erken saatlerinde işimizin başındayız. Halkımıza çok daha fazla hizmet ettiğimiz, çok verimli bir 5 yıl geçirmeyi planlıyoruz.”