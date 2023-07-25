AFAD'dan alınan bilgiye göre Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle ilçedeki metruk bir bina kısmen yıkıldı.ADANA (İGFA) - Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıklayan AFAD, bölgede saha tarama çalışmaları devam ettiğini belirtti.

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedildi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, ekiplerin teyakkuz haline geçtiğini kaydetti.

Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Selzede çiftçilere Kocaeli'den destek Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir. https://t.co/hGvpz59EJu — Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) July 25, 2023

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, merkez üssü Kozan'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerimi iletti. Başkan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekiplerimiz tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle bize ulaşan can ve mal kaybı bilgisi yoktur. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ZeydanKaralar01/status/1683722441288294401

Öte yandan saat 8.44'te yaşanan 5,5'lik deprem sonrasında şu ana kadar Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Adana merkezli 2,4 ile 3,1 büyüklüklerinde 7 farklı sarsıntı kaydedildi.