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Belgrad Ormanı imara mı açılıyor? O iddialara yanıt geldi

Belgrad Ormanı imara mı açılıyor? O iddialara yanıt geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederken, "Milletimizin duası sizinle" mesajını verdi.

Projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; ele geçirieln eroinin yanı sıra bin 512 adet kahve kutusuna gizlenmiş şekilde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü'nden zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-50" operaysonunu detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. ANKARA (İGFA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-50" operasyonunda; 825 kilogram eroin ele geçirildi.

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