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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, inşaatı tamamlanan deprem konutlarını her ay teslim etmeye devam edeceklerini belirterek, “1,5 yıla kadar hak sahibi tüm vatandaşlarımıza evlerini vermiş olacağız.” dedi.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımı kısa sürede tamamlanan ilk 41 bin konut ve 5 bin köy evi, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Bugün Adana’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde, 1.589 kalıcı konut vatandaşlara teslim edildi.

“75 BİN KONUTUMUZU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUZ”

Törende konuşan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Bakanlık olarak hızla inşaatlara başladıklarını söyledi. İnşaatı bitirilen evleri her ay teslim etmeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Özhaseki, 1,5 yıla kadar tüm hak sahiplerinin konutlarını vermiş olacaklarını belirtti. Binlerce hak sahibinin birkaç gün içerisinde evlerine kavuştuğunun altını çizen Bakan Özhaseki, “Gururluyuz. Çünkü hiç ara vermeden, ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalıştık. Neticesinde, bu bir ay içerisinde 46 binini, önümüzdeki ay vereceklerimizle birlikte 75 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Toplamda 307 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Bir taraftan başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize 256 bin vatandaşımız müracaat etti. İnşallah, herkes evlerine oturuncaya kadar, bütün vatandaşlarımız, ‘evet biz hakkımızı aldık. Allah devletimizden razı olsun, size hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar buralardayız, gitmeyeceğiz ve inşallah çalışarak herkesin hakkını teslim edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.” diye konuştu.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, bugün Adana’da 1.589 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, “Şu anda ihalesi yapılan veya ihale aşamasında olan 8 bin 138 konutumuz var. İnşallah bunları da en geç bir sene içerisinde bitiririz, hak sahiplerimize dağıtırız. Çok şükür, gece gündüz demeden çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasının sonunda bir vatandaşın kira yardımlarıyla ilgili sorduğu soru üzerine, ''Evler teslim olana kadar kira yardımlarını sürdüreceğiz.'' dedi. Bakan Özhaseki, daha sonra kurada ismi çıkanlara konutlarının anahtarlarını verdi.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanını da gezen Bakan Özhaseki, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.