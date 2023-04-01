Adana’da bir kişi gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Rıdvan Araz (27) gece silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Araz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin cinayeti çözmek için operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.