Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan "Nisan’da Adana’da - 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı"nın resmi programı açıklandı. 4 Nisan tarihinde başlayacak karnaval süresince 200’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.ADANA (İGFA) - Bu yıl “Dünya Çocukları” temasıyla düzenlenecek karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile zengin bir içeriğe sahip olacak.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, binlerce rengarenk kostümlü gönüllü kişi ve grupların katılacağı 5 Nisan Cumartesi günkü kortej yürüyüşü de düzenlenecek ve Simge’nin sahne alacağı karnaval konseri de gerçekleştirilecek. 13 Nisan’a kadar sürecek karnavalda yüz binlerce kişinin gece ve gündüz sokaklarda olması bekleniyor.

RENGARENK KORTEJ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın “simgesi” durumundaki kostümlü kortej geçişi 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Herkesin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak. Saat 17:00’da başlayacak kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluşacak.

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına giren “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” binlerce kişinin katılacağı eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de organize edilecek.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2025 yılında da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 10 gün boyunca performans sergileyecekler. Ayrıca; ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek.

Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk etkinlik alanı” kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer alacak.

Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi bu iki tarihi mekanda yer alacak. Kurulacak sahnelerde ünlü sanatçıların konserler her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Tüm karnaval boyunca; Fun Fun Hayal Takımı ile yarışmalar, gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek. Aysel Gülşen ile Anne Çocuk Nefes Çalışması da karnaval süresince programda yer alırken, 12 Nisan Cumartesi günü Enerjisa Çocuk Tiyatrosu ve Toroslar EDAŞ Çocuk Tiyatrosu "Küsmesin Yıldızlar" oyunu da sahnelenecek.

YARIŞMALAR NEFES KESECEK

Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası’yla karnaval rekabete açık yarışmalara sahne olacak.

Karnavalda “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak.

ETKİNLİKLER TÜM ADANA’YA YAYILACAK

Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Lezzet atölyelerinde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek.

GELECEĞİN UMUTLARI KARNAVALDA BULUŞUYOR

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir önderi ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, her yıl büyüyen ve daha fazla insanı Adana’da bir araya getiren karnavalın çok özel olacağını belirterek “Karnavalımızı Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen çocuklarla kutlayacağımız daha büyük bir şenliğe dönüştüreceğiz. Çocuklara yönelik eğlenceli, eğitici, öğretici ve gelişime katkı sunacak çok sayıda fiziksel, zihinsel, bilişsel etkinlikler gerçekleşecek. Dünyanın her yanından çocuklar Adana’dan dostluk ve barış duygularını iletecekler. Onlar hepimizin geleceği ve umutlarıdır Bu yılki karnaval programında çok ilgi çekici projelere ve performanslara da tanık olacağız. Özellikle çocuklarımızın yapacağı etkinlikleri merakla bekliyoruz.” dedi.