Adana Büyükşehir Belediyesi, 11 güne yayılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini sürdürüyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi’nce; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Alidede Mahallesi’nde yaşayan 25 kadına yönelik etkinlik düzenlendi.

Üretim ve Dayanışma Farkındalığı Etkinliği’ne katılan 25 kadın Sabun Atölyesi’nde sabun üretimi konusunda bilgi aldı, ardından kendi sabunlarını yaparak geleneksel el sanatlarına dair keyifli bir deneyim yaşadı. Sabun Atölyesi’ndeki etkinlikte kadınlar, sabun yapımının tarihçesini ve doğal malzemelerle üretim şeklini öğrenme fırsatı buldu.

Atölye çalışmasının ardından, Hamam Kültürü Tanıtım Merkezi gezildi. Tarihi hamamların yüzyıllardır kadınların bir araya gelip sosyalleştiği, dayanışma içinde bulunduğu önemli mekânlar olduğu anlatıldı. Ayrıca Osmanlı’dan günümüze hamam geleneği, temizlik ritüelleri ve hamam kültürünün sosyal hayattaki yeri üzerine bilgi verildi. Kadınlar, tarihi hamamın atmosferini deneyimleyerek geçmişten günümüze gelen bu kültürel mirası yakından tanıma olanağı buldu.

KADIN DAYANIŞMASI VE ÜRETKENLİĞİ DESTEKLENMELİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlenmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, kadın dayanışmasının ve üretkenliğinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Dolançay şunları söyledi: “Bu tür etkinlikler, kadınların sadece tüketici değil, üretici ve aktarıcı rollerini de vurgulayarak, onların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini güçlendirme fırsatı sunmaktadır. 8 Mart’ın ruhuna uygun olarak, kadın emeğinin geçmişten günümüze uzanan değerini vurgulayan bu tür etkinlikler, farkındalık yaratmak ve kadınların kolektif gücünü desteklemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı günde, kadınlarımızın hem öğrenip hem üretebildiği, dayanışmayı güçlendiren bir etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anmış olduk.”