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5 Ocak Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102’inci Yıldönümü Kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenk koyma töreni düzenlendi.ADANA (İGFA) - Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile sivil ve askeri erkan katıldı. Ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda Geçit Töreni gerçekleştirildi.

Geçit töreninde Bayrak Şiiri okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı, isim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, Jandarma Genel Komutanlığı Tüfekli Hareketler Bölüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü gösteri yaptı, Pozantı Kaymakamlığı’ndan alınan ve bisiklet sporcularının getirdiği “Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya” isimli bayrak Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’e teslim edildi.

EN BÜYÜK GURUR GÜNÜMÜZ

Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, 5 Ocak’ın en büyük gurur günü olduğunu belirterek, kuruluşun ve kurtuluşun gerçeklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk, Liman Von Sanders’ten komutayı devraldıktan sonra ve Sanders’in ‘Bizim için her şey bitti’ demesinin ardından ‘Bizim için her şey yeni başlıyor’ mesajı verir. Akabinde 11 gün Adana’da kalır ve kentin ileri gelenleriyle toplantılar yapar, halkla buluşur. Sonrasında Kurtuluş Savaşı’nı yapmaya karar verir. Daha sonra 15 Mart 1923’te Adana ziyaretinde, ‘Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur’ der. Adanalılar olarak Mustafa Kemal Atatürk’e Kurtuluş Mücadelesi hissini vermiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

ADANALILAR CANLARI PAHASINA DÜŞMANA DİRENDİ, FRANSIZLARI GERİLETTİ

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransızların Adana’yı işgal etmesiyle, kentte milli mücadelenin de başladığını belirten Başkan Zeydan Karalar, Kuvayi Milliye’nin bölgede mücadele eden güçleri toparlayarak, Fransızlar’ı gerilettiğini anlattı. Bu gerilemenin ardından, Fransızların önceden tehcir edilen Ermenileri Adana’ya geri getirdiğini ve onların da halka çok zulmettiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Pozantı’da direnç yuvaları kurun’ emrinden sonra büyük kahramanlıklar gösterildiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Fransızlar, Adanalıların kahramanca direnişi karşısında geriler ve barış ister. Sinan Tekelioğlu barış isteğinin kabul edilmemesini talep eder ama Mustafa Kemal Atatürk ileriyi çok iyi gören bir deha olduğu için Fransızların barış isteğinin kabul edilmesi konusunda kesin emir verir. Böylece genç TBMM ilk kez tanınmış olacaktır. Adanalılar TBMM’nin uluslararası alanda tanınması konusunda da öncelikli rol oynar. Milletimiz ülkemizin kurtulması için çok bedel ödemiş, canı pahasına savaşmıştır.”

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizi düşmandan kurtaran, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.”