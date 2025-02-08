Adana Büyükşehir, kent genelinde temizlik farkındalığı oluşturmak için çabasını sürdürüyor

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel farkındalık yaratma ve çevreyi koruma bilinci oluşturma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sürüyor.

Çukurova İlçesi Dörtler Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalara Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü personel ve bürokratlarının yanı sıra; Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Daire Başkanlığı personeli de katılım sağladı.

Çalışmaya katılan bürokratlar ve çalışanlar; Adana’nın temiz kalması için sadece belediye personelinin çabasının yeterli olmayacağını, halkın sokak, cadde, park ve mesire alanlarına çöp atmaması gerektiği mesajını verdiler.

Temizlik çalışmasında, çevrenin temiz tutulması için çöp, ambalaj ve atıkların; parklara, sokaklara, sulama kanallarına, caddelere, ortak yaşam alanlarına gelişigüzel atılmaması yönünde çağrı yapıldı.