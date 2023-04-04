Adana’da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yeşilbağlar Mahallesi’nde Ahmet T.’nin, Uğur A.’ya torbacılık yaptırdığı belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Şüphelinin, polis baskınlarına karşın sokak başlarına ve evin girişine güvenlik kamerası sistemi kurduğu belirlendi. Polis, 5 ayrı sürgü ile güçlendirilmiş kapıyı kırarak girdiği evde Ahmet T. ile Uğur A.’yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 uyuşturucu hap ile 0,48 gram bonzai ele geçirildi.

Ekipler, Denizli Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapan Adnan K., Mikail Ç. ile Kaan Burhan Y.’nin de adresine eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheliler, polisin geldiğini görünce dama çıkıp, bitişikteki evin bahçesine atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada evdeki uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları boş arsaya atan şüpheliler, ara sokakta yakalandı. Çevrede yapılan aramada 91,65 gram bonzai ile bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan Ali T.’nin otomobilinde yapılan aramada da 23,82 gram esrar, 3,84 gram metamfetamin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu satışı yapmadıklarını öne sürerek, arkadaşlarını suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.